Konsumentverket om användning av hjälmen: Avvakta om du känner osäkerhet

– Om man som konsument känner en osäkerhet att använda hjälmen kan man låta bli att göra det tills vi vet säkert hur det är, säger Kristofer Johannesson, biträdande Konsumentombudsman. På onsdagen fattade Konsumentverket beslut om ett tillfälligt säljförbud av Hövding 3 i Sverige, då den inte anses uppfylla gällande säkerhetskrav.

Enligt Kristofer Johannesson, biträdande Konsumentombudsman, har myndigheten ännu inte tagit ställning till produktens säkerhet. – Men det finns indikationer på att den kan vara farlig. Om man som konsument känner en osäkerhet att använda hjälmen kan man låta bli att göra det tills vi vet hur det är, säger han och uppger att myndigheten bör vara klara med utredningen inom ett par månader.

Flera av återförsäljarna som SVT pratat med under dagen uppger att det tidigare varit på tapeten att plocka bort produkten från sortimentet. – Det har varit vissa mjukvaruproblem och många reklamationer, så vi har pratat om det länge. När vi fick beskedet från Konsumentverket beslutade vi direkt om att ta bort hjälmen från våra butiker, säger en ansvarig på cykelkedjan Jarla cykel.

– För oss var det enkelt. Vi slutade sälja hjälmarna för ett år sen för att vi tröttnade på alla reklamationsärenden. Nu är vi ganska glada att vi inte sitter med ett jättelager, säger Lars-Åke Fredberg på Gamla stans cykel.– Det får bli en diskussion mellan Hövding och återförsäljarna.

