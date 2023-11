Konsumentverket har beslutat om tillfälligt försäljningsstopp av cykelhjälmen Hövding

Företaget Hövding har meddelat att man, trots myndighetens uppmaning, inte avser att tillfälligt stoppa sin försäljning till dess att det är fullständigt utrett om utrustningen uppfyller gällande hälso- och säkerhetskrav, enligt EU-förordningen om personlig skyddsutrustning (PPE). Detta då bolaget gjort bedömningen att det inte är motiverat eller proportionerligt ”med hänsyn till bl.a.

”Det är exempelvis inte visat att utrustningen aktiveras och ger en tillräcklig stötabsorption vid fordonshastighet överstigande 20 km/h. Vid EU-typkontrollen har skyddets funktion vid fordonshastighet överstigande 20 km/h inte provats alls”, skriver myndigheten bland annat i beslutet.

Försäljningsförbudet gäller omedelbart och tills myndigheten beslutar något annat. Om företaget bryter mot beslutet riskerar det vite på 3 miljoner kronor.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

