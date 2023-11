Konkurserna och varsel ökar i Region Stockholm

Varslen fortsätter också ligga på en högre nivå än föregående år – och även nyföretagandet bromsar in under 2023. Stämningsläget i näringslivet ligger på en nivå som är ”betydligt mer pessimistisk än normalt”, enligt rapporten. Tjänste- och handelssektorn är de branscher som ligger sämst till i detta avseende, enligt Region Stockholms kvartalsrapport.

