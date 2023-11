Konfronterade partner – och krävde hennes telefon

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SVT: Kvinna påkörd av bilist i Karlskoga – förd till sjukhusEn kvinna i 25-årsåldern blev vid 10-tiden på tisdagsförmiddagen påkörd av en bilist i Karlskoga. Kvinnan fick föras med ambulans till sjukhus.

DAGENSNYHETER: Recension: Smärta och stolthet i Carrie Mae Weems bildvärldCarrie Mae Weems är den första afroamerikanska kvinnan som fått Hasselbladspriset. Hasselblad centers utställning är sevärd men ojämn, tycker Magnus Bons.

SVTNYHETER: 18-åring åtalad efter dödsolycka med moped i HärnösandEn 18-årig man från Härnösand åtalas som misstänkt för att ha orsakat en kvinnas död efter en trafikolycka i somras. 18-åringen körde med sin moped på kvinnan i 30-årsåldern som dog av sina skador.

GOTEBORGSPOSTEN: Kvinna i Paris skjuten av polis efter terrorhotFransk polis öppnade på tisdagsmorgonen eld mot en kvinna som betett sig hotfullt och hotat att utföra ett terrordåd på en tunnelbanestation i Paris. Kvinnan,

SVD: Man häktas för våldtäkt på festEn man i 25-årsåldern häktades på tisdagen misstänkt för våldtäkt, rapporterar Norrbottens Kuriren. Mannen misstänks ha våldtagit en kvinna under en halloween-fest utanför Boden under natten mot söndagen, skriver tidningen. Kvinnan polisanmälde händelsen på söndagsmorgonen och senare under dagen greps mannen. Mannen vidgår att han har har träffa...

SYDSVENSKAN: Svarar på Kallas kritik: ”Får stå för henne”Tidigare landslagschefen: ”Vi har alla olika uppfattningar”.

