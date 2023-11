”Kommunerna måste få skydda sig mot kriminella välfärdsföretag.”

Ekobrottsmyndigheten varnar för att gängkriminella idag driver alltifrån HVB-hem som tar emot unga personer för vård eller behandling, till vårdcentraler.Regering och riksdag bör genast vidta ett antal åtgärder:Inför offentlighetsprincipen i all skattefinansierad verksamhet. Svensk kriminalpolitik har hittills framför allt fokuserat på övervakning av enskilda personer.

Det är orimligt att kommuner och regioner saknar insyn i välfärdsföretag som de finansierar. Det innebär dessutom att det är svårt att kontrollera att resurserna inte används för att finansiera brottslighet.Idag är Region Skåne och alla andra regioner enligt lov skyldiga att organisera primärvården där vårdcentralerna ingår, enligt lagen om valfrihetssystem.

Det krävs inget tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att bedriva primärvård, och aktörer som missköter sig i en region kan öppna verksamhet i en annan. Att vårdcentraler där läkare har rätt att skriva såväl sjukintyg som recept på narkotikaklassade preparat har hamnat i händerna på kriminella visar att lagen om valfrihetssystem är felkonstruerad.Idag kan privata vårdcentraler anlita underleverantörer för att till exempel erbjuda vård via telefonsamtal eller appar.

