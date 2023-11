Kommunalrådet: Vi måste kunna kräva att familjer flyttar

en tonåring på ett hem för vård och boende (hvb-hem) och behandlingen där leder till en positiv förändring är det inte rimligt att ungdomen flyttar tillbaka tillÖverblick, fördjupning och snabb uppdatering om svenska samhällsfrågorEfter introduktionsperioden på 3 månader förnyas prenumerationen med 30% rabatt på ord.pris: 2 795 kr/år ex.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSSAMHALLE: Kravet: Skarpt verktyg för att få bort barn från gängenSocialtjänsten bör få möjlighet att ta till en drastisk metod för att få bort barn och ungdomar från kriminalitet, anser kommunalrådet Annika Krutzén (M) i Linköping. ”Jag hoppas på skärpt lagstiftning.”

Källa: dagenssamhalle | Läs mer ⮕

DAGENSSAMHALLE: Så vände socialtjänsten motviljan till nyfikenhet – ”De allra flesta tackar ja till hjälp”En granskning av socialtjänsten i Linköping visade att vart tredje barn som placerats på hvb-hem inte fått en enda insats tidigare. Oftast för att föräldrarna tackat nej. Det blev startskottet för en genomgripande förändring.

Källa: dagenssamhalle | Läs mer ⮕

SVD: Akademiker­förbundet SSR: Skydda socialtjänsten från lögnernaDEBATT. Regeringen måste ge tydligare besked om hjälp till social­tjänsten som utsätts för den värsta påverkans­kampanjen mot Sverige någonsin. Det skriver Heike Erkers, Akademiker­förbundet SSR.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

DAGENSSAMHALLE: Så når socialtjänsten familjer i utsatt område – ”Vi möter oftast nyfikenhet”En granskning av socialtjänsten i Linköping visade att vart tredje barn som placerats på hvb-hem inte fått en enda insats tidigare. Oftast för att föräldrarna tackat nej. Det blev startskottet för en genomgripande förändring.

Källa: dagenssamhalle | Läs mer ⮕

DAGENSSAMHALLE: Debattsvepet: ”Skydda socialtjänsten från lögnerna”SSR kräver besked från regeringen om hjälp till socialtjänsten. Andra debattämnen: den kommunala självstyrelsen och Mp:s språkrörsval.

Källa: dagenssamhalle | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Här är framgångsrika modellen som ska minska hemlösheten i LuleåBostad först är en effektiv modell för att minska hemlösheten. Både i Sverige och Europa visar forskning att 80 procent av de som får stöd bor kvar i sin lägenhet. Nu ansöker även socialtjänsten i Luleå projektpengar för att införa modellen.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕