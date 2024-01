Kohler visar upp smart toalettsits med röststyrning på CES-mässan

Den amerikanska möbel- och vitvarutillverkaren Kohler har visat upp en smart toalettsits som man planerar att visa upp närmare på årets CES-mässa som drar igång nästa vecka. Kohlers PureWash E930 är bland annat kompatibel med Amazon Alexa och Google Home, något som innebär att användare kan ge röstkommandon till toalettsitsen om de till exempel vill aktivera bidé-funktionen, funktionen för att spruta varmluft eller den UV-baserade rengöringsfunktionen.

Förutom stöd för röstassistenter har toaletten även inbyggd värme i sitsen och det finns möjlighet att ställa in temperatur och vatten på vattnet från bidé-funktionen. Dessutom finns det inbyggd LED-belysning och toaletten går även att styra via den tillhörande fjärrkontrollen för dem som inte vill prata med sin toalett. PureWash E930 sägs passa de flesta toalettmodeller enligt Kohler. Toalettsitsen kommer att kosta 2150 dollar, motsvarande lite över 22.000 krono





