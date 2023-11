Klart: Vivo X100-serien visas upp 13 november

Kinesiska Vivo har under dagen berättat att företaget kommer hålla låda den 13 november där tillverkaren kommer visa upp nya X100-serien. Det sägs att bland annat flaggskeppet X100 Pro kommer få en helt ny processor från Mediatek som ska vara riktigt bra.

