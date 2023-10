Klart med ny tränare i krisande storklubben

de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde.ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter.

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Ajax herrar ligger sensationellt sist i den nederländska fotbollsligan. Nu meddelar klubben att John van 't Schip tar över som huvudtränare."Ajax behöver komma tillbaka på rätt spår och jag är sugen på att börja jobba med detta", säger han i ett uttalande.

59-åringens avtal med klubben gäller till och med den 30 juni 2025. Avtalet innebär att han från den 1 juli 2024 får en teknisk roll i klubben. Men fram till dess kommer han att vara huvudtränare. John van 't Schip har tidigare varit både spelare, ungdomstränare och assisterande tränare i Ajax. 2009 var han också tillfällig huvudtränare i klubben. headtopics.com

Tidigare huvudtränaren Maurice Steijn fick sparken under säsongen och ersattes tillfälligt av Hedwiges Maduro. Det senaste tränaruppdraget som van 't Schip hade var som förbundskapten för det grekiska landslaget.

