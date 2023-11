Kitboga lurar in bedragare i fällor. Underhållning!

Det snackas ju även om att det är en prestandaversion av något slag på gång, och nu verkar en bild på sportstolarna denna får ha läckt ut, vilket ni kan se här nedan.I Belgen brygger munkar trappistöl vilket är ganska populärt. Men det börjar bli brist på munkar vilket i sin tur gör att framtiden för ölet är lite oviss.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GOTEBORGSPOSTEN: För Ygeman är judarna bara ett retoriskt verktygSamtidigt som Ygeman sitter på X och filar på nästa nazireferens så händer något i Europa.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Valbarometer: Tungt för L – M knappar in på SDVäljarstödet för Liberalerna sjunker samtidigt som Moderaterna hämtar in delar av Sverigedemokraternas försprång.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: DEBATT: Nedskärningarna gör att skolkuratorer får hoppa in som rastvakterNedskärningar och vikariestopp inom skolan gör att skolkuratorer förväntas rycka in som vikarier, stödpedagoger eller rastvärdar. Samtidigt som elevhälsan ska

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Japan lämnar räntan oförändradDen japanska centralbanken Bank of Japan håller räntan oförändrad på minus 0,1 procent, men justerar sin policy för långräntemålet något. Banken höjde samtidigt,

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SVT: Ny bärgningsplan på gång – fartyget töms på dieselEn ny bärgningsplan för det grundstötta fartyget Marco Polo väntas under tisdagen. Samtidigt har fartyget i stort sett slutat läcka olja.

Källa: svt | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Ny grön containerlinje till Helsingborgs hamnHelsingborgs hamn har tecknat ett avtal med ett av världens största rederier. Något som ska säkra import- och exportvolymerna samtidigt som koldioxidutsläppen ska minska.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕