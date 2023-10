Kinesiskt stridsflyg nära krock med USA-plan

de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde.ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter.

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad. Ett amerikanskt bombflyg av typen B-52 fotograferat vid en försvarsmässa i Sydkorea tidigare i år. Bild: Kim In-Chul/Yonhap/AP/TTAmerikansk militär dömer ut den kinesiska stridspilot som i tisdags kom så nära som tre meter ifrån ett amerikanskt B-52-plan.

Incidenten skedde över Sydkinesiska havet. Den kinesiska piloten visade på dåligt omdöme genom att "flyga för fort samt under, framför och inom tre meter från" det amerikanska bombflyget, heter det i ett uttalande från militärledningen i Stillahavsområdet som återges av amerikanska medier. headtopics.com

"Vi befarar att piloten var ovetande om hur nära han var att orsaka en kollision", skriver militären. Händelsen offentliggörs samtidigt som Kinas utrikesminister Wang Yi är i Washington DC. Under fredagen ska han bland annat träffa utrikesminister Antony Blinken och USA:s nationelle säkerhetsrådgivare Jake Sullivan.Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne.

