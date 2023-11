Kinesisk militärtopp i möte med SD-ledamot – frågade om Nato

I övrigt har jag inte sagt något”, säger Wistedt till SvD.Många var på plats för att se årets stora budgetdebatt som började klockan 13, däribland statsministern. Men de två representanterna från Kinas ambassad, försvarsattachén Ke Li och hans assistent, var där i ett annat syfte.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPORTBLADET: Får man tacka nej till Tre Kronor?Sam hallam har plockat ut sin första Tre Kronor-trupp för i år då Sverige under nästa vecka spelar mot Tjeckien, Finland och Schweiz i Karjala cup. Och flera nya namn får nu chansen att visa upp sig inför vårens kommande VM.

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Sverige allt närmare Nato – enligt Jens StoltenbergPå tisdagen talade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg vid Nordiska rådets session i Oslo. Där kommenterade han var processen kring den svenska Natoansökan

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Natochefen: Vi lever i en farligare tidNordens nya roll i Nato är en het fråga när statsministrarna möts i Oslo. – Hela Norden i Nato, det är bra för vi lever i en farligare tid, säger försvarsalliansens generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

SVD: Seger kan ha gjort sitt sista mästerskapMissar Sverige OS i Paris har landslagskaptenen Caroline Seger troligen gjort sitt sista fotbollsmästerskap. Eller satsar 38-åringen mot EM 2025? – Nej, det tror jag inte, säger Seger.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

DAGENSSAMHALLE: Så vände socialtjänsten motviljan till nyfikenhet – ”De allra flesta tackar ja till hjälp”En granskning av socialtjänsten i Linköping visade att vart tredje barn som placerats på hvb-hem inte fått en enda insats tidigare. Oftast för att föräldrarna tackat nej. Det blev startskottet för en genomgripande förändring.

Källa: dagenssamhalle | Läs mer ⮕

SPORTEXPRESSEN: Caroline Seger kan ha gjort sitt sista mästerskapMissar Sverige OS kan Caroline Seger ha gjort sitt sista mästerskap. Den svenska lagkaptenen kommer inte ta sikte mot EM 2025. – Nej, det tror jag inte, säger hon.

Källa: SportExpressen | Läs mer ⮕