Kina: Mötet med SD-ledamoten Wistedt är normal diplomati

“Beskrivningen av dessa så kallade ’kinesiska spionaktiviteter’ av svenska underrättelsetjänster som ni nämnt i ert mejl är inte faktabaserat utan är taget ur luften”, skriver försvarsattachén Ke Li i ett mejl till SvD.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVD: Kinesisk militärtopp i möte med SD-ledamot – frågade om NatoNej till enskilda möten med Kina, Ryssland eller Iran. Det anser nästan samtliga ledamöter i försvarsberedningen. Men Lars Wistedt (SD) bjöd in en kinesisk militärtopp till riksdagen. Översten frågade om den svenska Nato-processen. ”Det är bara det som finns i media som jag svarade på. I övrigt har jag inte sagt något”, säger Wistedt till SvD.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

OPSE: ÖIK ställs mot Västerås borta – följ mötet härSporten liverapporterar – minut för minut

Källa: opse | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: ANNONS: Malou von Sivers om mötet med presidenthustrun: ”Har en spännande historia”I slutet av augusti fick Malou von Sivers ett efterlängtat besked: hon skulle få göra en exklusiv intervju med Ukrainas första dam, Olena Zelenska. I

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

OPSE: 19.00: ÖIK ställs mot Västerås – följ bortamatchen härFölj mötet – minut för minut

Källa: opse | Läs mer ⮕

DAGENSARENA: EU och Kina i kamp om världsordningenKina utnyttjar att många länder är kritiska till Väst.

Källa: DagensArena | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Tjock smog i Kina – folk uppmanas stanna inneTiotals miljoner människor drabbas.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕