Kina avanonymiserar internetanvändare med över 500 000 följare

Bland plattformarna som infört de nya reglerna syns meddelande- och betalningsappen Wechat, mikrobloggen Weibo, den kinesiska versionen av Tiktok; Douyin, sökmotorn Baidu, e-handelstjänsten Xaiohongshu och videodelningstjänsten Bilibili.De nya reglerna uppges ha införts för att se till så inflytelserika konton agerar ansvarsfullt.

