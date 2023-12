Kim Hellberg berättar om tiden efter att han lämnade IFK Värnamo

Den 17 november lämnade Kim Hellberg IFK Värnamo. Då hade han precis fört klubbens A-lag till en historisk femteplats i allsvenskan. Efter det har han varit ryktenas man och det har skrivits om intresse från svenska och utländska klubbar. Själv har Hellberg legat lågt. Först nu berättar han om tiden efter att han lämnade Värnamo. - Det har varit kul. Det visar att man har varit en del av något som har varit väldigt bra, säger han till Fotbollskanalen.

Är du klar för någon klubb? - Jag är inte klar för någon. Sedan kommer vi in i en period där vi närmar oss att man själv vill ha klart. Vi är i en period där vi närmar oss att man bör göra klart saker för att kunna skapa bra förutsättningar in i den miljön man ska hamna i, säger han och fortsätter: Annons - Inget är klart förrän man har skrivit på några papper och just nu har jag inte varit nära att göra det. Sedan kan det gå fort åt alla möjliga hål





