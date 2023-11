Kim Hellberg bemöter Bajen-intresset - och ger svar om sin framtid

Hellberg är hjärnan bakom framgångarna. Bland alla spekulationer kring tränarens framtid har Aftonbladet slagit fast att 35-åringen kommer lämna Värnamo efter nuvarande säsong, då hans kontrakt också löper ut.

Jag skrev på ett tvåårskontrakt när jag kom hit och det har varit viktigt för mig att fullfölja det på sättet jag gjort. För jag pratar om långsiktighet och att vilja bli bättre över tid med spelarna, då är det viktigt att jag lever upp till det också, säger Hellberg.

Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg har bekräftat för Fotbollskanalen att Hellberg är en kandidat som klubben diskuterar i jakten på Marti Cifuentes ersättare. - Det (Hammarbys intresse) innebär att de spelare och ledare jag har haft har gjort ett jäkligt bra jobb. Att jag nämns i sådana sammanhang vittnar om det, säger Hellberg.

35-åringen har även kopplats ihop med Djurgården, och ryktas dessutom ha intresse på sig från klubbar i Europa. - Jag vill alltid vara i en miljö där utveckling värderas väldigt högt. Och för att nå det - som i sin tur leder till resultat vilket är det viktigaste i den här branschen - behöver man kunna skapa en träningsmiljö som är bra. Man behöver också spela en fotboll som främjar kontroll över matcher och att styra mer än att reagera på vad motståndarna gör. Oavsett motstånd.

