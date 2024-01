Killers of the Flower Moon har premiär på Apple TV+

Killers of the Flower Moon kommer att ha premiär på Apple TV+ fredagen den 12 januari. Filmen hade biopremiär den 20 oktober förra året och har gått att köpa som VoD-film sedan den 5 december. handlar om hur FBI utreder varför flera medlemmar ur den amerikanska ursprungsbefolknings-stammen Osage mördas. I rollerna syns bland andra Leonardo DiCaprio, Robert De Niro och Lily Gladstone.





feber » / 🏆 12. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Försäljningsförbudet på Apple Watch pausat. Åtminstone temporärt.Apple har lyckats få till en tillfällig paus på försäljningsförbudet för Apple Watch, som började gälla i tisdags i USA. Efter en begäran från Apple har en domstol beslutat att stoppa import- och försäljningsförbuden tills amerikanska tullen avgör om de ändringar Apple gör på klockan är tillräckliga för att undvika de patent som orsakade förbudet.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Efter förbudet: Apple drar in klockreparationerApple stoppar försäljningen av två Apple Watch-modeller mitt i julruschen, efter ett beslut från USA:s konkurrensmyndighet ITC. Dessutom drar techjätten in reparationer av äldre klockmodeller.

Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »

Tang Tan, Apple'dan ayrılıp LoveFrom'a katılıyorTang Tan, önceden Apple'da iPhone ve Apple Watch için önde gelen bir tasarımcı olan, Şubat ayında Jony Ives'in tasarım firması LoveFrom'a katılmak için şirketten ayrılacak.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Apples nya TV-app kommer till fler plattformar. Med nya sidomenyn.Apple har bekräftat att den nya designen för Apple TV-appen, som introducerades med tvOS 17.2-uppdateringen för Apple TV kommer att släppas till en rad andra enheter. Detta gäller alltså smarta TV-apparater, streamingenheter och spelkonsoler från flera tillverkare.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Apple släpper sin första LLM. Kallar den för Ferret.Apple har i det tysta släppt en ny AI-modell som de kallar Ferret. Modellen är en multimodal Large Language Model (LLM) och har gjorts tillgänglig som ett öppen källkodsprojekt. Ferret introducerades redan i oktober av Apples AI-forskare Zhe Gan på X, men har inte fått särskilt mycket uppmärksamhet förrän nu.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Rykte: Apple planerar att träna AI med nyhetsinnehåll. Erbjuder förlag 50 miljoner dollar för detta.En rapport från The New York Times påstår att Apple planerar att ta sig in på AI-marknaden genom att träna sin AI med innehåll från nyhetsutgivare. Rapporten säger att Apple har inlett förhandlingar med stora nyhetsbyråer för att få tillgång till deras arkiv, med erbjudanden som sträcker sig upp till minst 50 miljoner dollar.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »