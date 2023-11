Åkessons tal till nationen – på arabiska

Med hjälp av artificiell intelligens ska en arabisktalande Åkesson återupprepa budskapet från det senaste talet, säger Sverigedemokraternas presschef Oskar Cavalli Björkman till Aftonbladet. – Jag ska vara helt rak och ärlig. Jag tycker inte du ska vara här. För mig är du inte välkommen till Sverige, sa Åkesson då.

– Det här kan gå hem hos personer som normalt inte nås av våra budskap, inte för att de är politiskt ointresserade, utan för att de kanske inte riktigt följer svenskspråkig media och kan se det. Men det kan även vara folk som befinner sig i utlandet, men som ändå har släktingar i Sverige, säger han.

Statsvetaren Jonas Hinnfors menar att det är ironiskt att SD nu börjat anpassa sig efter invandrargrupper. – Då kan man bli förvånad när man översätter Åkessons tal till arabiska, vilket är den grupp som man gång efter gång tycker har svårast att anpassa sig och är mest problematisk i en sverigedemokratisk kontext, säger han tillHar du koll på vad din bil är värd? Hos Riddermark Bil kan du värdera och sälja din bil snabbt och smidigt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVD: Jakob Forssmed: Jimmie Åkesson är inte min statsministerkandidatSocialminister Jakob Forssmed (KD) anser att det behövs mer förebyggande arbete för att hindra unga från att bli kriminella. Och han tycker att det är en ”utomordentligt dålig idé” att en 13-åring skulle kunna dömas till livstid i fängelse.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Jimmie Åkesson ska tala till nationenPå fredag är planen att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson ska tala till nationen – på arabiska. För att generera en arabisktalande partiledare

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: SVT:s expert: Det sticker ut i domen i det stora gängmålet i SundsvallDomen i det stora gängmålet i Sundsvall har kommit. 20 av de 24 åtalade döms till straff mellan från 11 års fängelse till ungdomsvård. SVT:s expert Sofia Yohannes förklarar vad som sticker ut.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Ordföranden om det ogiltiga valet i Torsby: Ibland blir det felI fredags kom domen från förvaltningsrätten som meddelade att valet av kommunalråd i Torsby var felaktigt utfört. –Man får beklaga att de ser det som att man har gjort fel, säger Mikael Löfvenholm (M), 1:e vice ordförande i Torsby kommunfullmäktige.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Inför domen om gängstriden i Sundsvall i dag – det här handlar det omUnder onsdagen faller domen i ett uppmärksammat mål med kopplingar till gängkriminalitet och droghandel i Sundsvall. Totalt 24 personer är åtalade, ungefär hälften är tonåringar.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

NWTSE: Nu är det färdighandlat på krita – Karlstadsprofilen lämnar Torgkiosken”Farfar Habibi”: ”Walla, det är okej” • Det händer med kiosken nu

Källa: nwtse | Läs mer ⮕