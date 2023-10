Kenyaner förväntar sig kunglig ursäkt

de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde.ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter.

Kungens besök i den östafrikanska nationen är hans första besök till en nation som ingår i Samväldet. Enligt Buckingham Palace förväntas Charles ta itu med de "mer smärtsamma aspekterna" av Storbritanniens historiska relation med Kenya – exempelvis mau mau-upproret som slogs ner av kolonialstyret under 1950-talet och medförde att omkring 10 000 människor dödades. headtopics.com

Vidare kräver den kenyanska organisationen "effektiva skadestånd" och att Kenyas president William Ruto ska prioritera detta i mötena med kungen.

