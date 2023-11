Keira Jones, 17, pepparsprejad av polisen på fotbollsmatch

När supportrarna på läktaren skulle lämna arenan bröt oroligheter ut och polisen valde att agera genom att göra ett utfall. Det slutade med att de träffade oskyldiga med pepparsprej, inklusive Keira, som berättat om händelsen.

Hon berättar att pepparsprejen ”precis missade ögonen”, men träffade över käken och ned på överkroppen.Samtidigt ska hon ha hjälpt en annan ung supporter, en pojke i 12-årsåldern, ut från läktaren till en ambulans.

– Helt plötsligt kom de en massa pepparsprej. Jag försökte röra mig därifrån men mitt ansikte började verkligen sticka. Jag blundade tillräckligt snabbt, men det gjorde inte den lilla killen. De fick hjälp av sjukvårdare på plats, men förklarar att hon hade märken på huden (vilka hon visat upp i sociala medier) och sveda i flera timmar efteråt. Även dagen efter syntes sveda och märken i hennes ansikte från pepparsprejen.

– Jag var inte i närheten av personen som var aggressiv. Polisen lät oss alla drabbas, även om det bara var en person. Jag var verkligen rädd. Jag var tvungen att försöka lämna läktaren för jag visste inte vad de skulle skicka in mot oss efter det. Det var så läskigt och när jag pratade med min mamma så sade jag bara att jag ville komma hem.

