Karlstadsfotbollen firade 100 - med profilstark lineup

Tre moment ingick i jubileumsprogrammet. Mottagning med ett tjugotal deltagare, visning av matchen mellan Dalkurd och Karlstad Fotboll på Studenternas IP i Uppsala och middag med hundratalet deltagare.– Jubel ”lyfte taket” vid flera tillfällen. Det började med målet av Filip Johansson Bahar på övertid, som innebar en ytterst välkommen seger för Karlstad Fotboll.

Förre Karlstad BK-ordföranden Mattsson presenterade också sin nyutgivna bok ”Fotbollen i Karlstad – en resa under 100 år” med fokus på Karlstad BK, Carlstad United och Karlstad Fotboll samt möten med Gunnar Nordahl och Sven-Göran Eriksson.Joe Blochel, Håkan Lindman, Pär ”Pärlan” Ericsson, Hasse Eriksson och Henric Andersson. Tränare: Gunnar Nordahl, spelande tränare i Karlstad BIK mellan 1959 och 1961.

– Det här var ett firande av fotbollen i Karlstad under 100 år - i förbrödringens tecken, konstaterar Lars Hjelmberg.Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSNYHETER: Svenske Loai Alsaqqa fast i GazaMalmöbon Loai Alsaqqa, 46, reste till Gaza för att hälsa på sin 100-åriga mormor.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

MTNYHETER: Skaraborgsföretag varslar 100 anställda om uppsägning: ”Personalen är ledsna”Vd:n: ”Sett att bostadsmarknaden gått ner kraftigt och vi ser en minskning även nästa år”

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Nya ägare till kedjehus i Halmstad – 2 100 000 kronor blev prisetNu är det klart vem som köpt kedjehuset på Stavgränd 9 i Halmstad av Anne Karin Maria Sundberg. Nya ägare är Luljete Beka, 38, och Skender Smajli, 40. Priset

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

COMPUTERSWEDEN: Så hanteras it i en koncern som ständigt växer – 'lyfter in nya bolag på 100 dagar'Industrigruppen Axel Johnson International växer med i snitt 15-20 bolag varje år och den centrala it-stab har blivit experter på att migrera in dem i M365 – som är en grundbult i koncernen. Staben ansvarar också för cybersäkerhet och fungerar som en intern tjänsteleverantör.

Källa: ComputerSweden | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: MTG ökar ägandet i Playsimple till 100 procentMTG har ökat sitt ägande i Playsimple, en indisk spelutvecklare med inriktning på så kallade casual-spel, till 100 procent.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

NWTSE: Nytt storbeslag av tullen – bil hade 100 kilo hasch i bagagetLitet barn misstänks ha använts som täckmantel

Källa: nwtse | Läs mer ⮕