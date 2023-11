Kaos vid gränsen när afghaner lämnar Pakistan

Tusentals afghaner har väntat i dagar vid Pakistans gräns mot Afghanistan, efter att ha tvingats återvända till landet de lämnat. Och antalet ökar dagligen. Minst 29 000 människor ska ha korsat gränsen till Afghanistan under tisdagen. Mitt i kaoset växer frustrationen i takt med att resurserna sinar.

