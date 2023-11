Kaos vid gränsen när afghaner lämnar Pakistan

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad. gripande och utvisning.Tusentals afghaner har väntat i dagar vid Pakistans gräns mot Afghanistan, efter att ha tvingats återvända till landet de lämnat. Och antalet ökar dagligen.

Minst 29 000 människor ska ha korsat gränsen till Afghanistan under tisdagen. Mitt i kaoset växer frustrationen i takt med att resurserna sinar. Enligt talibanregeringen i Kabul ska det finnas portabla toaletter, vattentankar och andra förnödenheter på den afghanska sidan om gränsen, men enligt vittnen är det ont om dricksvatten.

– Det finns inget vatten. Vi tigger folk om vatten och kan knappt få en enda flaska, säger Shaista, som kommer från staden Peshawar, nära gränsen. – Vi har inga mediciner till våra barn, säger 24-årige Mohammad Ayaz, som korsade gränsen tillsammans med tio familjemedlemmar.

Hur länge han och andra kommer att behöva vänta på registrering och vad som sker härnäst är oklart. Många av afghanerna har ingenstans att ta vägen efter att i många år ha bott i Pakistan. Anledningen till att afghanerna tvingas lämna landet är enligt regeringen för att skydda Pakistans säkerhet, efter en kraftig ökning av attacker som sägs komma från väpnade grupper i Afghanistan.Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SYDSVENSKAN: Kaos vid gränsen när afghaner lämnar PakistanI början av oktober ställdes 1,7 miljoner afghaner, som sägs leva illegalt i Pakistan, inför ett ultimatum: lämna landet senast den 1 november – eller riskera gripande och utvisning.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Kaos vid gränsen när afghaner lämnar PakistanI början av oktober ställdes 1,7 miljoner afghaner, som sägs leva illegalt i Pakistan, inför ett ultimatum: lämna landet senast den 1 november – eller riskera

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Richard Swartz: Det finns en sak som skilje oss samlare från en sjuk hoarderJägare har alltid sett oss samlare som mindre festliga typer. Men samhällen låter sig varken byggas med våld eller kaos. Däremot med ordnade rader av böcker.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Röda korset i Norge: ”Folk var väldigt tacksamma”På norska sidan gränsen från Värmland, i Örje, var det kaos under natten mot tisdag efter lastbilar körde fast i snön och blockerade vägen. Hundratals trafikanter blev fast i sina fordon tills tidigt på morgonen och frivilligorganisationerna i Norge ryckte in för att hjälpa.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Ska jag lämna eller stanna i relationen med min sambo?Frågespalt: Så här kan man sortera fördelar och nackdelar med förhållandet.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Då ska Enquest ansöka om att få lämna StockholmsbörsenOljebolaget Enquest planerar att den 5 december lämna in en formell ansökan om avnotering av bolagets aktie från Nasdaq Stockholm. Sista handelsdag på Nasdaq Stockholm blir troligen omkring två veckor efter ansökningsdatumet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕