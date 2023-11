Kaos vid gränsen när afghaner lämnar Pakistan

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

DAGENSNYHETER: Richard Swartz: Det finns en sak som skilje oss samlare från en sjuk hoarderJägare har alltid sett oss samlare som mindre festliga typer. Men samhällen låter sig varken byggas med våld eller kaos. Däremot med ordnade rader av böcker.

SVTNYHETER: Röda korset i Norge: ”Folk var väldigt tacksamma”På norska sidan gränsen från Värmland, i Örje, var det kaos under natten mot tisdag efter lastbilar körde fast i snön och blockerade vägen. Hundratals trafikanter blev fast i sina fordon tills tidigt på morgonen och frivilligorganisationerna i Norge ryckte in för att hjälpa.

SYDSVENSKAN: Ska jag lämna eller stanna i relationen med min sambo?Frågespalt: Så här kan man sortera fördelar och nackdelar med förhållandet.

DAGENSINDUSTRI: Då ska Enquest ansöka om att få lämna StockholmsbörsenOljebolaget Enquest planerar att den 5 december lämna in en formell ansökan om avnotering av bolagets aktie från Nasdaq Stockholm. Sista handelsdag på Nasdaq Stockholm blir troligen omkring två veckor efter ansökningsdatumet. Det framgår av ett pressmeddelande.

DAGENSINDUSTRI: SEB kvar i Ryssland – 1,5 år efter att man skulle lämnaSEB har kvar verksamhet i Ryssland – trots att det gått 19 månader sedan banken meddelade att man skulle lämna landet.

SPORTBLADET: Uppgifter: Superstjärnan trejdas – tvingas lämnaBlockbuster-trejd i NBA. Superstjärnan James Harden trejdas från Philadelphia 76ers till Los Angeles Clippers. Det rapporterar ESPN.

