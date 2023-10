Jonathan Freedland: Samtal om Förintelsen skyddas av polis

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/kultur/jonathan-freedland-jag-kom-till-sverige-for-att-tala-om-forintelsen-och-fick-skydd-av-bevapnad-polis/

Det här är inte en fotbollsmatch. Även om man skulle vara ursäktad ifall man, utifrån hur vissa i publiken beter sig, förleddes att tro det.

Israel-Palestina-konflikten pressas in i ett narrativ om ”avkolonisering” där den inte riktigt passar Denna tendens, detta behov, att se en sida som alltigenom god och den andra som alltigenom ond är ju inte begränsad till fotbollsläktaren eller gatorna. De senaste veckorna har varit en period av öppna brev, från studenter, akademiker, skådespelare och andra – där det enögda draget i många texter har varit påfallande. headtopics.com

Vad de flesta judar hör i slagordet ”from the river to the sea palestine will be free” är att Israel helt ska försvinna, skriver Jonathan Freedland.i ett sedan länge planerat samtal i Stockholm, utifrån min bok om Rudolf Vrba, mannen som flydde från Auschwitz för att varna världen.

Man bortser från att judarna sökte en fristad i Palestina inte på grund av att de hyste en imperialistisk önskan om expansion, utan på grund av att de stod inför hotet om utplåning