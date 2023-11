Jesper Sellins känga till Nichlas Torp: ”Han är lite gammal”

Det var gästande Kalmar som gjorde matchens första mål genom Kim Strömberg efter halva första perioden. Men det var gästernas 2-0 som stack ut. Jesper Sellin fick pucken i mittzon och tog fart ut på högerkanten. Sellin rundade sin back Nichlas Torp innan han fintade ner Nybros målvakt Tex Williamsson och lade in pucken i öppet mål.

– Jag ser att backen är jäkligt trött och hamnar på efterkälken. Jag försöker bryta in på första stolpen och det gick hem den här gången, förklarar Sellin i TV4 Play.Han passar dessutom på att skicka en liten passning till Nichlas Torp som gjorde comeback efter skada i onsdagens derby.Torp själv erkänner att han haft piggare ben än i första perioden.

– Vi måste komma upp och göra det vi ska och hålla oss till vårt spel. Vi får steppa upp, prata i pausen och komma ut bättre, säger han.

