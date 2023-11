Jätteskrällen: Bayern utslaget av lag från tredjeligan

Bayern tog förvisso ledningen med 1-0 tidigt genom Thomas Müller, men det räckte inte långt. Patrick Sontheimer kvitterade strax före paus och i den 96:e minuten blev Marcel Gaus stor hjälte - då han satte det avgörande 2-1-målet till Saarbrückens favör.Mittbacksstjärnan Matthijs de Ligt tvingades nämligen bryta matchen tidigt i första halvlek på grund av skada.

Bayern Münchens startelva: Neuer - Sarr, de Ligt, Min-jae, Davies - Kimmich, Krätzig - Sané, Müller, Tel - Choupo-Moting.

