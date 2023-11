Janne Andersson lämnar sin roll som förbundskapten

Janne Andersson har lämnat byggnaden – och det finns fortfarande frågor som bränner mer och tydligare än vem som tar över hans jobb. En förbättrad Fifa-rankning, en segerprocent över 50, en analogi med hur det är att börja första klass, gå i skolan i åtta år och sedan gå ut genom dörren som en helt annan person.

Janne Andersson tog emot för sin allra sista presskonferens som förbundskapten, solen hann både gå upp och ner medan han pekade på statistik, valde ut höjdpunkter (VM 2018) och bedrövelser (skademardrömmen under Nation’s League), och berättade om hur hans egen framtid ligger blank som Lagan en junikväll. – Jag är stolt och glad över att ha haft det här jobbet. Men inte nöjd. Jag hade velat vara i något mästerskap till, sa han. Och svensk fotboll? Vart ska den? – Fotboll blir ibland lite för mycket känslor, så glömmer man hur verkligheten är, säger en avgående förbundskapte





sportbladet » / 🏆 24. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Roony Bardghji kritisk mot Janne Andersson efter succénRoony Bardghji avgör Chmapions League-möten med Manchester United men är inte med i A-landslaget. Men han tycker själv att han borde ha tagits ut av Janne Andersson inför de kommande EM-kvalmatcherna. – Det är sjukt, det är det verkligen. Jag tycker att jag förtjänar det, säger han enligt BT .

Källa: Expressen - 🏆 19. / 63 Läs mer »

Janne Andersson tar ut sin sista landslagstruppJanne Andersson har meddelat att han avgår som förbundskapten för herrlandslaget i fotboll efter det pågående EM-kvalet.

Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »

Janne Andersson om landslagsklädernaJanne Andersson befann sig på gatorna i Bryssel i landslagskläder timmar innan terrordådet. Det kommer han aldrig att göra igen. – Det var dumt gjort, med lite eftertanke skulle jag inte gjort om det, säger förbundskaptenen.

Källa: Expressen - 🏆 19. / 63 Läs mer »

Fotboll: Janne Andersson om bortaresan med landslagetTorsdag nästa vecka möter Sverige Azerbajdzjan på bortaplan. Det blir första landskampen sedan terrordådet i Bryssel. – När vi går på hotellet och så är det alltid blågula kläder. Men däremot kommer man inte vara ute på stan i blågula kläder, säger Janne Andersson.

Källa: SVTSport - 🏆 29. / 51 Läs mer »

Vem ska ersätta Janne Andersson som förbundskapten?KRÖNIKA. Tre omgångar kvar och tränarkarusellen är redan i full gång inför nästa säsong. Men först ska allsvenskan avgöras. Elfsborg har kopplat greppet om guldet.

Källa: SvD - 🏆 47. / 51 Läs mer »

TV4:s kupp mot Janne Andersson – mitt under sändningJanne Andersson gästade under söndagen programmet ”Hellenius hörna”. Då stod TV4 för en kupp mot förbundskaptenen – mitt under sändningen. – Jag kan sitta där och se hur dum ut som helst, sa Janne Andersson till David Hellenius.

Källa: SportExpressen - 🏆 30. / 51 Läs mer »