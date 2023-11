ISS uppdaterar prognoser: ”Stark tillväxt 2023”

Vill du bli prenumerant kan du läsaFull tillgång till di.se med nyheter och analyserInnehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

DAGENSINDUSTRI: Lägre resultat och omsättning för ItabButiksinredningsföretaget Itab redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2023 på 129 miljoner kronor (163).

SVTNYHETER: Ordföranden om det ogiltiga valet i Torsby: Ibland blir det felI fredags kom domen från förvaltningsrätten som meddelade att valet av kommunalråd i Torsby var felaktigt utfört. –Man får beklaga att de ser det som att man har gjort fel, säger Mikael Löfvenholm (M), 1:e vice ordförande i Torsby kommunfullmäktige.

SVTNYHETER: Inför domen om gängstriden i Sundsvall i dag – det här handlar det omUnder onsdagen faller domen i ett uppmärksammat mål med kopplingar till gängkriminalitet och droghandel i Sundsvall. Totalt 24 personer är åtalade, ungefär hälften är tonåringar.

SVTNYHETER: SVT:s expert: Det sticker ut i domen i det stora gängmålet i SundsvallDomen i det stora gängmålet i Sundsvall har kommit. 20 av de 24 åtalade döms till straff mellan från 11 års fängelse till ungdomsvård. SVT:s expert Sofia Yohannes förklarar vad som sticker ut.

DAGENSINDUSTRI: Pfizers rörelseförlust var lindrigare än befaratDet amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer redovisar ett justerat resultat per aktie på -0:17 dollar för det tredje kvartalet 2023.

ETC_REDAKTIONEN: Nisse bör få priset som 2023 års kingDet här är Sveriges David vs. Goliat. Men år 2023 är det Nisse som står på ena sidan och Skogsstyrelsen på den andra.

