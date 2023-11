Israeliskt utkast: Fördriv alla till Egypten

Förstörelse på Gazaremsan efter israeliska bombningar. Bilden togs i onsdags förra veckan. Bild: Hatem Moussa/AP/TT Det handlar bara om en tankeövning, en hypotetisk utvärdering, försäkrar Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

I Egypten väcks en gammal oro till liv, om att Israel ska försöka lämpa över palestinierna på grannlandet. Bland palestinierna väcks återigen minnen av hur hundratusentals drevs på flykt i samband med staten Israels grundande 1948.

Presidenten Abd al-Fattah al-Sisi har dels anfört att en palestinsk massflykt till ett annat land skulle omintetgöra det palestinska självständighetssträvandet. Å andra sidan pekar han på att det bland palestinier som anländer kan finnas radikala element som vill fortsätta att angripa Israel från Sinai – och på så vis äventyra fredsavtalet mellan Egypten och Israel från 1979.

Många av områdets invånare är ättlingar till palestinier som tidigare tvingades på flykt från områden som i dag är del av Israel. Ett annat förslag går ut på att Israel bistår i att låta Palestinska myndigheten, som styr på Västbanken, återta kontrollen i Gaza. Men det skulle inte vara tillräckligt för att stoppa ytterligare anfall mot Israel, heter det.

"Frågan om ett 'dagen efter' har inte diskuterats i något officiellt forum i Israel, som i detta skede fokuserar på att förgöra Hamas regerings- och militära förmåga."

