Israel: Vi har dödat två Hamas-toppar

– Många terrorister dog under operationen. Terroristerna var med honom inne i byggnaden eller i tunnlarna under den. Vi siktade in oss på byggnaden han befann sig, sade IDF-talespersonen Daniel Hagari om Biaris död.Minst 50 personer dog i den israeliska attacken mot flyktinglägret Jabalia.

”Med tanke på det höga antalet civila offer och omfattningen av förstörelsen efter Israels luftangrepp mot flyktinglägret Jabalia har vi allvarliga farhågor om att dessa oproportionerliga attacker kan utgöra krigsbrott”

