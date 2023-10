Israel: Våra markstyrkor trappar upp insatsen i Gaza

– När attacken väl börjar kommer det att höras ända till Sverige, säger översten Golan Vach till SVT.

I flera veckor har det israeliska försvaret (IDF) flaggat för att en markoffensiv kommer utföras i Gaza för att en gång för alla slå ut terrorganisationen Hamas befästningar i området. Än har dock ingen regelrätt offensiv inletts. Israeliska trupper sägs förvisso ha genomfört en rad operationer i Gaza, men då i begränsad omfattning.

Några vidare detaljer om vad de israeliska markstyrkorna ska göra i Gaza delgavs inte under talet. Däremot uppmanades invånare i norra Gaza återigen att röra sig söderut i området.Ungefär samtidigt som Hagaris uttalande kom rapporter om omfattande flyganfall mot Gazas norra delar. headtopics.com

Palestinska Röda halvmånen uppger att man under avbrotten tappat all kontakt med all sin personal på plats. ”Vi är djupt oroade över våra medarbetares möjlighet att fortsätta sitt arbete med akutsjukvård, särskilt då de här störningarna påverkar nödnumret”, skriver organisationen på X.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

FN: Oro för krigsförbrytelser i kriget i GazaFN:s människorättskontor varnar för att krigsförbrytelser kan begås på båda sidor i kriget mellan Israel och Hamas. En talesperson för FN säger att det är upp till en oberoende domstol att avgöra frågan.

