Israel utökade anfall i Gaza under natten - flera döda – Krig mellan Hamas och Israel

Risken för att Libanon ska dras in i kriget växer. Hör SVT:s utrikesreporter om alliansen mellan terrorstämplade Hamas och Hizbollah.Den israeliska militären IDF skriver på X, tidigare Twitter, att man utökat sina operationer på Gazaremsan under natten. Bland annat säger man att man utfört flyganfall mot en utpost för Hamas där över 20 terrorister ska ha befunnit sig.

Den palestinska hälsomyndigheten i Gaza uppger att minst 20 palestinier dödats och dussintals skadats under natten när Israels markoffensiv i Gaza breder ut sig, rapporterar Reuters.Den israeliska militären IDF skriver på X, tidigare Twitter, att man utökat sina operationer på Gazaremsan under natten. Bland annat säger man att man utfört flyganfall mot en utpost för Hamas där över 20 terrorister ska ha befunnit sig.

Den palestinska hälsomyndigheten i Gaza uppger att minst 20 palestinier dödats och dussintals skadats under natten när Israels markoffensiv i Gaza breder ut sig, rapporterar Reuters.Det palestinska hälsoministeriet uppger att fyra palestinier dödades när Israelisk militär genomförde en räd i staden Jenin på Västbanken under natten till måndag. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. headtopics.com

Enligt The Times of Israel ska fyra beväpnade stridande ha dödats varav en är en utpekad ledarfigur i en förgrening av Islamiska jihad.FN-organet Ocha uppger att 33 lastbilar med vatten, mat och mediciner körde in i Gaza på söndagen via gränsövergången Rafah mellan Gazaremsan och Egypten.

Fram till nu har 117 lastbilar med hjälp kunnat köra in i Gaza via Rafah till det överbefolkade palestinska territoriet där människor lever under en"total belägring" med oupphörligt bombande från Israel.Israels militär (IDF) sa tidigt på måndagen att man genomfört attacker mot militära mål i Syrien. headtopics.com

Uppkopplingen börjar komma tillbaka i Gaza – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget. Läs mer ⮕

Israel: Kommer bekämpa Musks löfte om Starlink – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget. Läs mer ⮕

SVT:s korrespondent: 'Situationen är desperat' – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget. Läs mer ⮕

SVT:s korrespondent: Striderna fortsätter för fullt – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget. Läs mer ⮕

eskalerat de senaste timmarna – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget. Läs mer ⮕

Kriget mellan Israel och Hamas: Attacker nära sjukhus i GazaIsrael fortsätter att bomba i närheten av Gazaremsans största sjukhus Al Shifa. Enligt Israels armé har terrororganisationen Hamas sitt huvudkvarter under. Läs mer ⮕