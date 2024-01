Israel och Palestina: Professor föreslår konfederation som lösning

Konflikten mellan Israel och Palestina är en av världens mest långdragna och infekterade. Oren Yiftachel, professor vid Ben-Gurion-universitetet och grundare till organisationen A land for all, ger nu EU en ordentlig känga och sågar tvåstatslösningen som han menar har blivit en slogan utan innehåll. – En konfederation är vägen framåt. Två entiteter som är självständiga men delar på marken och tar hand om den och all infrastruktur gemensamt.

När Dagens ETC ringer upp Oren Yiftachel sitter han i bilen i södra Israel och är på väg till ett möte. Sent kvällen innan landade han i Tel Aviv efter att ha tillbringat några hektiska dagar i Stockholm, på inbjudan av Kungliga tekniska högskolan, KTH. – Jag hade många långa, och bra, samtal. Vi behöver fler anständiga israeliska röster. Just nu är vi på väg åt fel håll, vi behöver en annan väg framåt – och ut ur den här katastrofen, säger Oren Yiftache





