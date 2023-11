Israel-Hamaskriget tynger skönhetsjätte

Bolaget sänker vinstprognosen till följd av lägre försäljning i Asien men också på grund av kriget mellan Israel och Hamas. Minskad reserelaterad försäljning, exempelvis på flygplatser, är den största orsaken till sänkningen. Försämringen i det fallet gäller huvudsakligen i Asien. Men oroligheterna i Mellanöstern ses också som en faktor som kan få konsekvenser.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSINDUSTRI: Estée Lauder rasar i förhandeln efter kraftigt sänkt prognosSkönhetsbolaget Estée Lauder backade kraftigt i onsdagens amerikanska förhandel, efter att bolaget dragit ned sina prognoser för 2024.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SVD: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

SVT: Israel strider i Gaza: 'Gata för gata och hus för hus' – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svt | Läs mer ⮕