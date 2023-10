Israel: Attack mot militära mål i Syrien

de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde.ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter.

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad. Israels militär uppger att stridsflygplan attackerat militära mål i Syrien tidigt på måndagen. Arkivbild. Bild: Ariel Schalit/AP/TTIsraels militär (IDF) meddelade tidigt på måndagen att man genomfört attacker mot militära mål i Syrien.

Enligt IDF ska ett stridsflygplan ha utfört en attack mot avfyringsutrustning som använts när Israel besköts från Syrien natten mot söndagen. Militären gav inga ytterligare detaljer om attacken men enligt israeliska medieuppgifter ska attacken har skett i Daraa i Syrien.Det har genomförts en rad attacker mot amerikanska militära styrkor i Irak och Syrien och även mer frekvent skottväxling mellan Israel och den Iranstödda shiamilisen Hizbollah på gränsen till Libanon sedan kriget mellan Israel och Hamas inleddes. headtopics.com

Sent på söndagen uppgav Israels militär också att man genomförde attacker mot "Hizbollahterroristmål i Libanon" som svar på raketbeskjutning.Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne.

Israel: Attack mot militära mål i SyrienIsraels militär (IDF) meddelade tidigt på måndagen att man genomfört attacker mot militära mål i Syrien. Enligt IDF ska ett stridsflygplan ha utfört en attack Läs mer ⮕

Israel: Attack mot militära mål i SyrienIsraels militär (IDF) meddelade tidigt på måndagen att man genomfört attacker mot militära mål i Syrien. Läs mer ⮕

Israel: Kommer bekämpa Musks löfte om Starlink – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget. Läs mer ⮕

IDF: Hamas har underjordisk högkvarterTunnelsystemet ska vara kopplat till al Shifa Läs mer ⮕

Därför är det svårt att utvisa till SyrienHundratals kriminella som dömts till utvisning är kvar i Sverige. Flest som inte gått att utvisa är syriska medborgare – här är orsakerna till att det är så svårt att utvisa till Syrien. Läs mer ⮕

Fyra av tio utvisade till Syrien har fått nya uppehållstillståndFyra av tio har fått tillfälliga uppehållstillstånd efter avtjänat fängelsestraff, trots att de enligt domen skulle ha utvisats till Syrien. Det visar SVT Nyheter Skånes granskning. Nu vill migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) se åtstramningar kopplade till välfärden. Läs mer ⮕