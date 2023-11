Ishockey: Supporterföreningen rasar mot väskförbudet: ”Ingen tydlig motivering”

– Vi är självklart emot alla sorters inskränkningar som inte är proportionerliga. Vi ser inte någon tydlig motivering från varken hockeyförbundet eller Polismyndigheten till varför detta ska vara nödvändigt.Redan i kväll kommer flera klubbar att få känna på förbudet, när matcher i hockeyallsvenskan spelas.

– Utifrån en supporters synvinkel blir det svårare att ta sig till matcherna. Säg att det är fyra till fem procent av 5 000 besökare på en hockeymatch som inte får gå. Då blir det ett enormt tapp. Alla som vill gå på hockey ska kunna ha den möjligheten, säger Åström som inte tror att förbudet kommer försvinna.

– Det här beslutet är ju fattat. Så jag ser det som ytterst osannolikt att de kommer backa. Men det hindrar inte oss från att göra vår röst hörd i frågan.Per Engström, sektionschef för samordning vid Nationella operativa avdelningen, motiverade Polismyndighetens beslut så här tidigare under dagen:

– Beslutet är fattat för att begränsa möjligheterna att begå brott på ett evenemang. Det är en konkret åtgärd som kommer begränsa möjligheterna att ta med sig föremål som kan innebära fara för personer som besöker ett evenemang.

