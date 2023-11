Ishockey: Leo Carlsson slog till på nytt för Anaheim med tredje NHL-målet

Den 18-årige supertalangen från Karlstad styrde in kvitteringen till 3-3 i början av den tredje perioden. Ett mål som tvingade fram förlängning.Väl där kom Anaheim två-mot-en och Troy Terry prickade då in segermålet och fullbordade sitt hattrick på kuppen.Javascript är avstängtSVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant.

