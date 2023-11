Ishockey: Jätteblunder av Hävelid – Djurgården vände mot jumbon

Efter mål av Wiktor Nilsson och Linus Klasen tvingade man matchen till förlängning. Den hann knappt starta innan Marcus Krüger klev fram och avgjorde.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

