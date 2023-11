Ishockey: AIK:s jättekross mot Västervik – gjorde sju mål på nio skott

Västervik reducerade förvisso i matchen, men AIK svarade sedan med att gå upp i en 9–1-ledning, vilket sedan även blev slutresultatet.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

