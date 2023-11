Investeringarna i techbolag ökade under oktober

Totalt gjordes nio investeringar på över tio miljoner kronor enligt Di Digitals sammanställning. I listan bland investerare finns bland andra klädjätten H&M:s Karl-Johan Persson och Klarna-veteranen Jim Löfgren.skriver att Humly tog in nytt kapital i oktober, en nyemission på 145 miljoner där riskkapitalbolaget Alfvén & Didrikson kliver in som delägare i bolaget.

Breakit rapporterar att Spotifys tidigare förhandlingschef Niklas Ivarsson och stjärnkodaren Ludvig Strigeus kliver in i Norrköpingbolaget Devant. Bolaget erbjuder datagenererad data till kamerabaserade maskininlärningssystem. Saas-bolaget hjälper e-handlaren att få sina returer att bli smidigare och automatiserade. Tillsammans med Klarna-veteranen Jim Löfgren och Grebban-grundare, går Qvantea in och investerar i Reclaimit, skriver Breakit.

Det kändistäta foodtechbolaget Maîtres erbjuder restauranger en plattform där bokningssystem, betalning, kommunikation med gäster och hantering av recensioner ingår. Tidigare investerare är skådespelaren Alicia Wikander och henne make Michael Fassbender, musikproducenten Max Martin samt Acast-grundarna Måns Ulvestam och Karl Rosander. Nyemissionen kommer från medgrundaren av Signup Software, Henrik Garvner. , har nu registrerats.

– I takt med att företag allt mer anammar molntjänster har det uppstått parallella strategier för att hantera kostnader. Många använder idag en mix av Excel och PowerBI för att få en överblick över kostnader och ansvarsfördelning, men dessa metoder är sällan effektiva och kräver mycket manuellt arbete.

