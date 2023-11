Investeringarna i techbolag ökade under oktober

Breakit rapporterar att Spotifys tidigare förhandlingschef Niklas Ivarsson och stjärnkodaren Ludvig Strigeus kliver in i Norrköpingbolaget Devant. Bolaget erbjuder datagenererad data till kamerabaserade maskininlärningssystem. Saas-bolaget hjälper e-handlaren att få sina returer att bli smidigare och automatiserade. Tillsammans med Klarna-veteranen Jim Löfgren och Grebban-grundare, går Qvantea in och investerar i Reclaimit, skriver Breakit.

– Vi började med att kartlägga kundupplevelsen längs hela kundresan. Vi såg att vi ville jobba mer med kunddata, få en kunddriven kommunikation och förbättra kundupplevelsen, säger Veronica Fras, CMO på Adlibris.

– Remotion hjälpte oss att formulera en målbild och strategier för vad vi som organisation vill driva för att skapa en bättre upplevelse för våra kunder. De hjälpte oss också att utvärdera olika tekniska lösningar som vi upphandlade, implementerade och lärde oss använda för att skapa bättre kundupplevelser, säger Veronica Fras.

När man på Adlibris jämför en kundgrupp som fått personaliserade rekommendationer mot en kundgrupp som inte fått det, kan man se att försäljningen ökat markant, ofta tvåsiffrigt räknat i procent, för den kundgrupp som fått anpassade rekommendationer.En viktig förändring som kommit med de nya förmågorna är också sättet man arbetar på.

