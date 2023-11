Intervju med regeringens utredare John Hassler om klimatpolitiken

Ekonomiprofessor John Hassler har utvärderat regeringens klimatpolitik, med hänsyn till EU:s nya direktiv. Han berättar för Andreas Ericson om sina slutsatser, om vad som behövs från politiskt håll för att målen ska kunna uppfyllas, och om uppståndelsen kring själva utredningen.

Hur ser Hassler på klimatmålen? Är de bra som de är, eller behöver de ändras och i sådana fall på vilket sätt? Är det svårt eller någorlunda görbart att uppnå det som slås fast i EU:s ”Fit for 55”? Vilka prioriteringar är de allra viktigaste, på kort respektive lång sikt? Detta och mycket mer avhandlas i podden.Ledarredaktionen produceras av Svenska Dagbladet och distribueras av Acast.

