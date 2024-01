Instagram och Facebook kräver "integritetsavgift" för att undvika spårning

Sedan början av november måste Instagram- och Facebook-användare som inte vill spåras betala en"integritetsavgift" på ungefär 1 428 kronor. Medan det räcker med ett gratis litet klick för att ge samtycke till att de får spåra ens aktivitet. Men att dra tillbaka detta samtycke är inte lika enkelt, då måste man som användare nämligen övergå till en betald prenumeration, något som inte är lika enkelt att göra som att klicka på en kostnadsfri knapp.

Detta är tokigt olagligt då det enligt GDPR ska vara precis lika enkelt att dra tillbaka sitt samtycke som att ge det. European Centre for Digital Rights (NOYB) har tidigare anmält Meta för processen att man ska betala eller vara ok med spårning och nu har de även lämnat in en ny anmälan för att återkallandet av samtycke inte är lika enkelt som att ge det





