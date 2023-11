Inget åtal mot dansk spionchef

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Tidigare försvarsministern Claus Hjort Frederiksen och tidigare chefen för militära underrättelsetjänsten, Lars Findsen, slipper åtal för att ha läckt statshemligheter.

"Forsvarets efterretningstjeneste (FE) anser att det med hänsyn till rikets säkerhet inte längre är tillförlitligt att släppa högt säkerhetsklassade uppgifter i samband med åtalen", skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.– Jag har i två år levt med åtalet och ett möjligt straff på tolv år hängande över mig. Och det är något man tänker på.

PET-chefen Finn Borch Andersen säger att det har skapat en ohållbar situation och att det kräver att lagen skrivs om. Det resonemanget ger inte Claus Hjort Frederiksen mycket för. Han kallar Reckendorffs uttalande för "skitsnack" och säger att han nu ska fira onsdagens besked.

– I kväll ska jag åka hem till Lars Findsen, som bjuder på middag för mig och våra försvarsadvokater. Vi kommer nog att dela på en flaska rödvin och fira triumfen, säger han.

Januari 2022 avslöjades det att det bland annat rörde sig om FE-chefen Lars Findsen och tidigare försvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

