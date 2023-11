Inget åtal mot dansk spionchef

Den danska åklagarmyndigheten går inte vidare med åtal mot Findsen, Hjort Frederiksen samt en tidigare anställd hos polisens underrättelsetjänst (PET). Anledningen är att danska högsta domstolen beslutat att åtalet inte ska hållas bakom lyckta dörrar.

