Ingen svinpest utanför 'kärnområdet' i Fagersta

Det innebär att fyra nya fall har bekräftats jämfört med tidigare. De nya fallen har hittats hos skelettdelar från vildsvin i nära anslutning till varandra – ett positivt tecken, enligt Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

NT_ROSLAGEN: Ingen svinpest utanför 'kärnområdet' i FagerstaHittills har 53 fall av afrikansk svinpest hittats hos vildsvin i Sverige – samtliga inom det så kallade kärnområdet i Fagersta, skriver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), i ett pressmeddelande.

SVTNYHETER: Så ska stängslet dras runt svinpestdrabbade zonen i FagerstaStängslingen runt svinpestens kärnområde i Fagersta är i full gång. Nu har Jordbruksverket släppt en mer detaljerad dragning – det blir bland annat två helt nya sträckningar och dragningar ut i vattnet.

