Ingen svinpest utanför 'kärnområdet' i Fagersta

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad. Fyra nya fall av afrikansk svinpest har hittats – alla inom kärnområdet i Fagersta. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT anstalt (SVA), i ett

Det innebär att fyra nya fall har bekräftats jämfört med tidigare. De nya fallen har hittats hos skelettdelar från vildsvin i nära anslutning till varandra – ett positivt tecken, enligt Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

"Att vi hittar fler positiva fall i kärnområdet är helt enligt förväntan. Att samtliga positiva fynd gjorts i ett område där vi redan visste att smittan fanns och att det i samtliga fall rör sig om något äldre kadaverrester antyder att det inte förekommit omfattande aktiv smittspridning under de senaste veckorna vilket är positivt", säger han i en kommentar.

Efter att sökinsatserna under ett antal veckor fokuserat på utkanterna av den smittade zonen, har man nu åter börjat söka i kärnområdet, det vill säga det område där det sedan tidigare är känt att smittan finns, skriver SVA.Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NT_ROSLAGEN: Ingen svinpest utanför 'kärnområdet' i FagerstaHittills har 53 fall av afrikansk svinpest hittats hos vildsvin i Sverige – samtliga inom det så kallade kärnområdet i Fagersta, skriver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), i ett pressmeddelande.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Ingen svinpest utanför 'kärnområdet' i FagerstaHittills har 53 fall av afrikansk svinpest hittats hos vildsvin i Sverige – samtliga inom det så kallade kärnområdet i Fagersta, skriver Statens veterinärmedicinska

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Så ska stängslet dras runt svinpestdrabbade zonen i FagerstaStängslingen runt svinpestens kärnområde i Fagersta är i full gång. Nu har Jordbruksverket släppt en mer detaljerad dragning – det blir bland annat två helt nya sträckningar och dragningar ut i vattnet.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Detta vet vi om fartygsolyckan och oljanHär är vad vi vet om olyckan hittills.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: Rasar mot svenska landslaget – som hon är med i: ”Har ingen plan”Lisa Hörnblad är redo för comeback efter dubbla knäskador och en blodförgiftning som hade kunnat kosta henne livet. Men nu saknar fartåkaren stöd från förbunde

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Ingen formell kungaursäkt till KenyaDet finns 'ingen ursäkt' för de koloniala övergrepp som Storbritannien utsatte kenyaner för, säger kung Charles under sitt besök i Kenya på tisdagen.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕