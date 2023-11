Ingen svinpest utanför 'kärnområdet' i Fagersta

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad. Fyra nya fall av afrikansk svinpest har hittats – alla inom kärnområdet i Fagersta. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT anstalt (SVA), i ett

Det innebär att fyra nya fall har bekräftats jämfört med tidigare. De nya fallen har hittats hos skelettdelar från vildsvin i nära anslutning till varandra – ett positivt tecken, enligt Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

"Att vi hittar fler positiva fall i kärnområdet är helt enligt förväntan. Att samtliga positiva fynd gjorts i ett område där vi redan visste att smittan fanns och att det i samtliga fall rör sig om något äldre kadaverrester antyder att det inte förekommit omfattande aktiv smittspridning under de senaste veckorna vilket är positivt", säger han i en kommentar.

Efter att sökinsatserna under ett antal veckor fokuserat på utkanterna av den smittade zonen, har man nu åter börjat söka i kärnområdet, det vill säga det område där det sedan tidigare är känt att smittan finns, skriver SVA.

