IDF: Kriget kommer att ta tid och fler civila kommer att dö

Hårda strider pågår inne i Gaza, meddelade den israeliska armén, IDF, på tisdagen. IDF hävdar att man nu förstört infrastruktur och dödat flera Hamas-befälhavare som var delaktiga i. Dessutom har “dussintals och åter dussintals” terrorister dödats i Gaza, enligt Doron Spielman, talesperson för IDF. Det är uppgifter som inte har bekräftats av någon oberoende part.

– Vi har en kombination av marktrupper och pansardivisioner som understöds av flygvapnet och underrättelsearbete. Vi har lyckats eliminera ett antal terrorister, varav flera planerade och genomförde massakern i Israel den 7 oktober.Samtidigt som IDF hävdar att ett antal stridande för Hamas och flera Hamas-befälhavare dödats har ett stort antal civila dödats i omfattande bombningar de senaste veckorna både i norra och södra delen av Gazaremsan.

Doron Spielman upprepar Israels budskap att civila ska lämna den norra delen av Gazaremsan och ta sig söderut, och pekar ut det som bland det viktigaste för att undvika civila offer. En stor skillnad mot tidigare krig mellan Israel och Hamas är att Israel den här gången har sagt att man ska utplåna Hamas helt. Doron Spielman flaggar för att det är något som gör att striderna kommer att bli långvariga.

– Det kommer att ta tid och tyvärr kommer det också att kosta för civila, både israeliska civila och civila i Gaza och det är på grund av Hamas terror. Om vi inte stoppar Hamas nu riskerar nästa massaker att vara nära förestående.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: IDF: Slagit till mot hundratals platser i Gaza – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: IDF visar bilder inifrån Gaza - skriver om strider – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVD: Kriget mellan Israel och Hamas: Så ska Israel frita gisslanPODD | Det tidigare så polariserade Israel står enat efter Hamas terrorattack mot civila. Men i spåret av det brutala dådet finns också en fråga som splittrar befolkningen.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

SVT: Israel strider i Gaza: 'Gata för gata och hus för hus' – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svt | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SVD: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas.

Källa: SvD | Läs mer ⮕